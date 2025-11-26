海鯤號第四次海測 高雄港監視器直播「又被消失了」

〔記者洪定宏／高雄報導〕毫無懸念！潛艦海鯤號預計今天上午第四次出港海測，船迷研判，高市文化局紅毛港文化園區裝設在高雄港二港口的監視器直播畫面肯定又會「被消失」，今天凌晨查看「果然應驗」，在11月26日23時57分14秒停止直播，並從11月26日43分09秒回放。

據了解，海鯤號前三次海測，必定從高雄港二港口出海，但紅毛港文化園區監視器於6月17日將首度海測的海鯤號直播後，海軍以國防機密為由，要求台船發文給文化局關閉，導致6月26日第二次、7月3日第三次海測直播被關閉。

因此，船迷研判，海鯤號第四次海測，監視器應該會第三度被關閉，今天凌晨查看，「果然應驗！」但質疑海軍及台船，如果認定海鯤號出港是國防機密，為何總是有人提前放消息？各類媒體在二港口拍攝海鯤號，跟二港口監視器直播有何不同？嘲諷海軍及台船要求文化局關閉監視器的做法，彷彿「掩耳盜鈴」。

據指出，海鯤號9月完成海測期限已過，原訂11月交艦期程跳票，國防部長顧立雄11月3日在立法院備詢表示，「希望11月能再進行一個相關的浮航測試」，後續軍方及台船都沒有說明確切日期，直到昨天下午軍事迷爭相走告，預計今(27)日將準備布條迎接海鯤號再度現身測試。

