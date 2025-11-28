海鯤號第四次海試 巴西第四艘「Riachuelo級」潛艦下水 每艘造價約10億美元
巴西「Riachuelo級」潛艦源自法國 Naval Group 的 Scorpène 系列設計，但船體加長約五公尺，排水量達2000噸，每艘造價10億美元其實和我國的國造潛艦每艘成本不相上下。（圖片來源／巴西媒體資料照）
國造潛艦（IDS）海鯤號睽違147天後，27日進行第四次海測，台船表示，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。
無獨有偶，巴西海軍於也在當地時間26日在里約州伊塔瓜伊海軍基地舉行盛大典禮，正式下水第四艘「Riachuelo級」柴電潛艦 S43 Almirante Karam，同時完成第三艘 S42 Tonelero 的交付服役。這是巴西潛艦發展計畫的重要里程碑，也是首次同時舉行「下水」與「交付」兩艘潛艦的典禮，象徵巴西在自主建造現代化潛艦方面邁出關鍵一步，巴西版的國艦國造，每艘成本其實和海鯤艦差不多，當然無法和經驗豐富日本造出來的蒼龍級相比。
法國技術合作，巴西本地建造
不同於台灣很難有合作大廠，巴西「Riachuelo級」潛艦源自法國 Naval Group 的 Scorpène 系列設計，但船體加長約五公尺，排水量達2000噸。S43 Almirante Karam 是第一艘完全在巴西本地建造的同級艦，由 Itaguaí Construções Navais (ICN) 負責。這一成果來自巴西與法國自2008年展開的 PROSUB 潛艦合作計畫，不僅建造了新船塢與現代化基地，也完成製造工廠的設立。 為了掌握技術，超過250名巴西工程師曾赴法國受訓，涵蓋焊接、管線、電機等領域，如今已能獨立完成從金屬板成形到系統整合測試的全流程，顯示巴西已具備完整的潛艦製造能力。
我國的海鯤號無法和外國大廠直接合作，但建造速度不會輸給其他國家，每艘造價和巴西剛下水的「Riachuelo級」潛艦插不多。（圖片來源／台船提供）
根據巴西媒體的報導，「Riachuelo級」潛艦每艘大約花7年時間建造，成本約10億美元，其實和海鯤號差不多(郭璽爆料350億美元)，以第二艘 S41 Humaitá 為例，2013 年開工，2020 年下水，歷時約 7 年 完成建造。第一艘 S40 Riachuelo 則於 2010 年開始建造，2018 年下水，2022 年正式服役，時間也在 7–8 年左右。
每艘建造時間約7年，一艘成本10億美元
Riachuelo級潛艦長約72公尺 (海鯤號一般認為70到73公尺) 、直徑6公尺，最大潛深可達300公尺，航速約40公里/小時，續航力可達70天，編制為8名軍官與34名士兵。武器系統包括 MBDA F21重型魚雷 以及 SM39 Block 2 Mod 2 Exocet反艦飛彈，能有效執行海上威懾與防禦任務。感測系統則由 Thales 提供，包括 TSM 2233 Eledone 主動/被動聲納 與 TSM 2253 側陣聲納，整合於 S-Cube套件，大幅提升水下探測與作戰能力。
巴西海軍強調，Riachuelo級的成功建造與交付，為下一階段的 SN-10 Álvaro Alberto 核動力攻擊潛艦奠定基礎。該艦預計於2034年下水，將使巴西成為少數擁有核潛艦的國家之一。 隨著第四艘潛艦下水、第三艘交付，巴西海軍已逐步完成四艘柴電潛艦的建造計畫，並將持續推進核潛艦研發，提升國家防衛與海上威懾力。
