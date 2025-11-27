海鯤號第四次海試 民眾港邊熱情力挺

潛艦國造原型艦海鯤號駛出港口。(台船公司)

潛艦國造原型艦「海鯤號」今(27)日上午展開第 4 次海上測試（SAT）。一早許多軍事迷便湧入高雄港周邊，只為親眼目送海鯤號出海。有人揮舞印有「TAIWAN」的國旗，也有人拉起「海鯤號加油！海軍加油！」的紅色布條，氣氛熱烈。





海鯤號於 8 點左右在嚴密戒護下駛離港口，艦上可見多名國軍人員站立甲板執行進出港部署。當潛艦現身時，岸邊民眾興奮揮旗高喊「海鯤艦加油」，現場宛如小型送航儀式。隨著艦艇離岸，船尾注水、下沉至更深吃水線，以利螺旋槳加速，準備展開後續測試。

軍事專家紀東昀在現場表示，今日測試預計在高雄外海進行，若進行潛航測試則可能前往水深較適合的小琉球海域。他指出，這次出海是海鯤號在正式潛航前的重要準備，相關人員會在浮航狀態模擬潛航科目，確保系統與程序正常。





海鯤號先前已完成泊港測試（HAT），目前進入海上測試（SAT）階段。依原規畫應於 9 月完成海測、並在 11 月由台船交艦給海軍。



然而進度較預期延後，國防部長顧立雄日前坦言，希望 11 月如期測試完畢並交艦「有相當大挑戰」。若台船無法在合約期限內完成，將面臨每日約 19 萬元的違約金。