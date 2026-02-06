南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導

海鯤號連續兩天出海，今天第10次出海，進行第四次潛航測試，雖然天公不作美，但仍澆不熄軍事迷的熱情，不過就有釣客，周四出海釣魚，竟意外碰上海鯤號正在執行潛測，當下還被615昌江軍艦靠近驅離，成了相當特別的體驗。





海鯤號第四次潛航測試! 釣客直擊遭軍艦靠近驅離

海鯤號第十次出海，也是第四次的潛航測試，雖然海象不太平穩，但並不影響海鯤號的潛水演練，吸引許多軍事迷到場搶拍。（圖／民視新聞）

軍事迷：「海鯤號。」軍事迷揮旗吶喊，迎接國造潛艦海鯤號，雖然現場下雨，仍澆不熄軍事迷的熱情！軍事迷撐著傘，搶拍海鯤號英姿，週五第十次出海，也是第四次的潛航測試，雖然海象不太平穩，但並不影響海鯤號的潛水演練。軍事專家紀東昀：「高雄這邊下著小雨，但是對於海鯤艦相關測試作業，完全不受影響，因為潛艦主要的作戰環境，是在海底，目前看起來測試工作一切順利，所以才會早出晚歸目前看起來，軍事專家紀東昀，測試的工作非常的順利。」「軍方人員：船老大、船老大，請改變你的航向，請往北或往南走。」海軍出聲，要海釣船離開，海鯤號連續兩日出海測試，恰好被出海釣魚的釣客碰上。當事釣客：「剛開始聽不清楚，他在廣播說什麼，然後之後他又開走，又繞回來再廣播兩三次，然後到最後才聽懂，因為我們也有看到，其他好像有三艘軍艦在那邊。」

釣客返航要回高雄蚵子寮漁港，被615的海軍錦江級巡邏艦「昌江軍艦」趨近，廣播請他離開，後來就看到海鯤號身影。（圖／民視新聞）





當時釣客下午三點多返航要回高雄蚵子寮漁港，被615的海軍錦江級巡邏艦「昌江軍艦」趨近，廣播請他離開，後來就看到，海中有呼吸管和帆罩陸續升起，原來就是進行潛測的海鯤號。當事釣客：「然後他就叫我們繞開，我們繞開之後，過不久就看到有一個潛水艇，在船的後面，那個是海鯤號在做測試，第一次看到軍艦這麼近，很酷啊。」親眼目睹海鯤號，讓釣客又驚又喜，不過當下狀況也很危險，因為海鯤號演練當下，可能會和海釣船發生碰撞，幸好巡邏艦及時發現，這特別的"巧遇"經過，也引起熱烈討論。

