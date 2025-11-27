海鯤號第4次浮航測試 顧立雄證實：2大系統已完成整備

國防部長顧立雄今（27）日表示，自製潛艦原型艦海鯤號（711號）上午進行了第4次浮航測試，目前已完成主機與電力管理系統與整合式載台管理系統（IPMS）的整備工作，將依據今天測試成果，再規劃第5次浮航測試，若進展順利則將進入潛航測試階段。

海鯤號以浮航方式離開高雄港。(圖/中央社)

行政院會今天討論並通過國防部擬具的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預算規模達新台幣1兆2500億元，執行期間為2026至2033年，草案將送立法院審議。賴清德總統26日曾宣布，為了籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成該條例及預算規劃。

廣告 廣告

媒體在行政院會後記者會中詢問，海鯤號今天上午執行第4次浮航測試，是否代表主機與電力管理系統與整合式儎台管理系統2項調校已經完成，顧立雄回應，目前已完成上述2項的整備，此次浮航測試將針對主機與電力管理系統、整合式載台管理系統、全艦水密等項目進行測試。

顧立雄。(圖/中天新聞)

海軍參謀長邱俊榮中將日前在立院備詢時曾表示，海上測試（SAT）階段會先進行3至4次的浮航測試，之後進行裝備調整、調校，包含塢內必要工程，再執行後續的潛航測試。

邱俊榮指出，預計潛航測試的深度約50公尺，完成試航後才進入深水200公尺左右的要求規範，完成這3項測試後，還會加上必要的作戰測評（實際發射操雷），才完成全部數海上測試。

在高雄港浮航的海鯤號，潛艦後右側可見到台船的奮進魔鬼魚號無人艇。(圖/中央社)

延伸閱讀

川普籲高市避免激化爭端以維護貿易休戰 專家：中美關係為優先

影/距台僅110公里！日與那國島部署飛彈 苑舉正批：比平潭還近

東京宿住稅傳調整！擬改3％「定率課稅」不設金額上限 民宿也將納入