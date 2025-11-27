海鯤號第4次海測出海 軍事迷湧入高雄港揮旗目送

（中央社記者林巧璉高雄27日電）潛艦國造原型艦海鯤號今天上午進行第4次海上測試（SAT），軍事迷一早聚集高雄港，就為目睹海鯤號出海風采，還有民眾手舉國旗，拉著「海鯤號加油！海軍加油！」紅色布條。

海鯤號上午8時許在層層戒備下出海，潛艦上也站著許多國軍人員，港邊等待的軍事迷一看到海鯤號，立即揮舞手中印有TAIWAN的國旗，以及「海軍加油」的紅布條，民眾也大喊「海鯤艦加油」。

軍事專家紀東昀今天在現場接受媒體聯訪表示，海鯤號今天預計會在高雄港外海進行相關測試，假如要進行潛航測試應該會到小琉球那邊水域比較深；今天也是海鯤號在潛航前最後準備工作，相關人員會在浮航狀態模擬潛航科目。

紀東昀說，港內有速度限制，速度約只能10幾公里，一般來說艦艇進出港時，人員會在甲板上做進出港部署與戒備；出港後所有人員就會進到艙內，海鯤號出港後艦尾後注水，讓海鯤號出水再深一點，方便螺旋槳加速。

海鯤艦已完成泊港測試（HAT），目前正實施海上測試（SAT），原先預計在9月完成海測，但目前尚未完成，而原本規劃將於11月由台船交艦予海軍；國防部長顧立雄日前提及11月要完成測試並交艦「有相當大挑戰」，若違約將每天對台船罰新台幣約19萬元。（編輯：陳仁華）1141127