海鯤號第4次潛航測試！台船拚6月底交艦 預估違約罰款暫列3800萬

台船董事長陳政宏（右2）親自主持座談會，談論國造潛艦「海鯤號」測試進度。（圖／鄭宏斌攝）

台船公司承造國造潛艦原型艦「海鯤號」，今天（6日）上午進行第4次出海潛航測試，軍事觀察家紀東昀認為6月可望交艦。由於延後交艦遭海軍罰款每日19萬元，台船表示，至6月底，預估罰款大約3800多萬元，已提列在今年度營運損失；台船也強調，希望越早交艦越好，但一定會在安全與品質都能達標的狀況下儘早完成。換句話說，台船今天雖未明講交艦時程，等於低調證實有望6月交艦。

台船董事長陳政宏今天上午親自主持媒體座談會，被問到海鯤號測試進度，他表示，關於淺水潛航和深水潛航，有安排一些測試科目，至於測試次數則會看進行狀況而調整。後面測試深度越來越深，花的時間也會比較久。至於交艦時間，「大家猜測大概都在合理猜測範圍內」。

陳政宏也說，對台船來講，越早交艦越好，不過台船第一次做潛艇，一定會在安全跟品質都能達到標準的狀況之下盡早完成。

陳政宏透露，除了測試跟調校之外，交艦前還有很多文件要準備，過去大部分是在工程、技術方面去趕工，文件的準備進度稍微比工程落後一點，後面要設法改善。交艦時候包括操作手冊等文件都必須完整交給海軍。

由於海鯤號進度延宕，自去年11月底，海軍開罰每天19萬元。對此，台船總經理蔡坤宗表示，1天19萬元的罰款是合約規定，台船依約執行。到6月底，交艦延遲大約200至210天，預估罰款金額約3800多萬元，已在今年1月營運提列損失。



