海鯤號第4次潛航測試 軍事學者估6月可望如期交艦

國造潛艦海鯤號今（6）日上午9時20分在大雨中第4度出海進行潛航測試，軍事迷不畏風雨在現場拉起紅布條替海軍打氣。軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤號每次潛航測試結束後所需的調校時間顯著縮短，評估測試進展良好，6月應可如期交艦。

海鯤號6日進行第四次潛航測試。（圖／中天新聞）

海鯤艦在去年完成6次浮航測試後，今年1月開始進行潛航測試，已分別在1月29日、30日及2月5日出海進行3次潛航測試。6日上午8時原定第4次出海時間，但直至約9時才現身船塢。當時高雄天氣從細雨、短暫放晴到大雨，海鯤號在前導船及海軍小艇的引導及護衛下破浪出海。

軍事觀察學者紀東昀在現場觀察後受訪指出，海鯤號自上禮拜開始展開潛航科目，目前已進行至第4次潛航測試。他表示，海鯤號每次潛航測試結束後所需的調校時間顯著縮短，顯示目前測試流程成熟且高效。

在執行節奏方面，紀東昀說明，海鯤號測試採早上出航、晚上返港的長時程單日航行模式，意味現場團隊得以在同一航次中覆蓋多項測試科目，作業連貫。他評估，海鯤號6日測試水域仍維持在100公尺以內的潛深範圍，符合逐步擴充風險控管的程序安排。

軍事觀察學者紀東昀預估今年6月應該可以交艦。（圖／中天新聞）

紀東昀指出，浮航測試做了6次的話，那潛航測試只會多不會少。他表示，海鯤號目前潛航測試順利的核心原因明確指向前期浮航測試的徹底性與優化成效，包括水下通訊系統運作、在潛望鏡深度進行換氣、充電作業以及聲納系統功能與效能的潛航測試，整體而言科目都還蠻順利的。他預估今年6月交艦的目標仍有可能達成。

