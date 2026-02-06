海鯤號第4次潛航測試 軍事觀察家：6月應可交艦

拉近鏡頭遠看，前方深色潛艦就是海鯤號，這是5日下午，釣客在高雄到台南間外海看到的場景。 釣友在社群發文指出，當時還有軍艦廣播提醒他們移動位置，能在出海釣魚時遇到海鯤號測試，釣客直說太幸運。

6日上午9時許海鯤號也再次出海，準備進行第4次潛航測試，雖然出發時下大雨，軍事迷仍不減熱情，頂著大雨揮舞國旗、加油打氣。

軍事觀察家紀東昀表示，「除了整個艦體的完整性水密性以外，還有包括它的動力，還有水下聽音系統，還有像它在潛望鏡深度的換氣、充電作業，還有像它的水下通信，還有像它的聲納系統，這些都是要逐一測試的。」

軍事觀察家指出，海鯤號從上週開始展開潛航科目，觀察它每次潛航測試結束後需要的調校時間明顯縮短，顯示目前測試流程成熟且有效率，研判6日的測試水域還是維持在100公尺以內的範圍，以先前浮航測試6次的頻率來看，潛航測式恐怕會超過6次，測試依現行順利的狀況來看，今（2026）年6月交艦的期程很有可能達成。