海鯤號終於下潛 徐巧芯點出關鍵：至少還要5次測試、後續艦預算不能動

國造潛艦原型艦海鯤號昨天首度執行「淺水潛航測試」，並完成50公尺下潛，象徵海試進程邁出關鍵一步。（台船提供）



國造潛艦原型艦海鯤號昨天（29日）首度執行「淺水潛航測試」，並完成50公尺下潛，象徵海試進程邁出關鍵一步。國民黨立委徐巧芯表示，測試結果值得肯定，也應給予鼓勵，但距離「完成海試」仍有相當距離，後續尚包括200公尺深潛與戰術等關鍵測試未完成，依國防部長顧立雄先前承諾，「沒有完成海試不會動支」，目前仍無法動支後續艦預算。

海鯤號完成下潛50公尺 徐巧芯稱延宕太久





海鯤號原訂於2025年11月底交艦給海軍，但因測試進度不如預期而延宕，並須依合約按日計算違約賠償19萬。徐巧芯指出，海鯤號直到今年元月底才首次進行下潛測試，與原先規劃落差甚大，期間更曾發生「沒安裝錨機就出海」、「X型舵失靈導致要船員手搖」等不合理情況。她表示，若如今測試能逐步走回正軌，完成各項測試並順利交艦，當然是好事一件，也表達衷心祝福，但也直言相關進度「已經延期太久」。

徐巧芯也回顧，她在去年審查總預算時即指出，海鯤號根本沒辦法在2025年完成海試，因此編列的後續艦預算在2025年完全用不到，當時卻因此遭到批評，甚至成為罷免攻擊的論述。她強調，「但事實證明，我說的才是真的」、「只不過忠言逆耳，有些人聽不進去」。她表示，2025年一整年下來，海鯤號後續艦的預算動支確實為零，原因在於該艦直到今年之前，都仍停留在浮航測試階段。

對台船6月交艦存疑 還得完成2百公尺深潛等測試





對於台船宣稱6月可以交艦，徐巧芯持保留態度。她分析，所謂完成海試，至少還需進行5次以上測試，除多次50公尺下潛外，最關鍵的是200公尺深潛與戰鬥測試，全部完成後才能視為通過海試，才有可能交艦。她重申，在此前提下，預算未能動支，並非有人刻意阻擋，而是國防部與台船未能如期完成既定進度所致。





對此，台船晚間回應，海鯤號已依測試程序書，於29日順利完成首次「淺水潛航測試」，並將持續按部就班推進後續海上測試作業，在符合安全與品質要求下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。（責任編輯：呂品逸）

