海鯤號落後進度曝光！每天僅罰台船19萬元

海軍自製潛艦原型艦海鯤號（711號）按計畫應於11月底交艦，但目前測試進度落後2個月以上，海軍司令部參謀長邱俊榮中將證實，已對台船公司啟動罰款機制，未來罰款將從應付而尚未支付的款項中扣除。

海鯤號潛艦浮航測試。(圖/中央社)

邱俊榮今天在國防部例行記者會上針對媒體提問表示，海鯤號已於12月5日進入台船公司乾塢，目前重點工作為潛航前的所有裝備整備，海軍將協助並督導台船進行相關裝備調校，確認達到潛航安全條件且經過安全評估後，才會安排後續的潛航測試，大家一切按部就班實施中。

邱俊榮說，針對罰款執行方式，由於11月超過交艦條件後已經開始計罰，累計計罰天數達到交艦履約條件時，會計算所有逾期天數，款項將從台船公司的應支付款項中、海軍尚未支付部分中扣除，這些都會依照合約進行。

海軍參謀長邱俊榮。(圖/中天新聞)

此外，媒體詢問合約罰款上限為建造款20%，若以每天19萬元計算，需要57年才會達到上限。邱俊榮則回應，計罰部分完全是因為當初在第一艘潛艦建造時，考量台船公司的建造能力，還有對國內造艦產業的扶植，依照合意的合約訂定這樣的條件，後續艦會依照第一艘潛艦的建造情形，在履約條件上進行全盤檢討、合宜處置。

邱俊榮指出，海鯤號的測試延後，的確有2個月以上落後，目前正在積極準備後續的潛航跟測試，相信不會如外界所提的時間、拖到57年這麼久，海軍一定會做好履約督導，希望台船公司也共同努力、達成潛艦國造目標。

