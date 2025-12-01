海鯤號被爆海試「沒有錨」有安全疑慮 顧立雄：潛航時並無使用

國防部長顧立雄今（1日）說，錨在潛航的時候並沒有使用，軍方有設計多重備援手段，接下來會確保安全，安全仍是首要考量。（圖／李智為攝）

「潛艦國造」原型艦海鯤號近期進行5次海測，卻有台船知情人士向《鏡報》記者透露5次海測艦上都沒有錨，痛批「拿全體船員生命開玩笑」。對此，國防部長顧立雄今（1日）說，錨在潛航的時候並沒有使用，軍方有設計多重備援手段，接下來會確保安全，安全仍是首要考量。

日前台船知情人士向《鏡報》記者透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，也將造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲，萬一在海上發生任何災難，將會是賴清德政府必須面對的課題。

顧立雄今赴外交國防委員會報告並備詢，會前受訪時對此指出，就專家意見顯示，不管是國外技協或是國內海軍專業，錨在一般潛航的時候並沒有使用，但軍方也設計了多種備援手段，不管是浮航或是接下來的潛航，這些手段都會確保安全，「安全還是列為首要考量」。

媒體追問，唐華被拔掉海軍司令，是否跟海鯤號無法如期交艦有關？顧立雄回應，唐華就是轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」的說法，所有人事異動都由身為三軍統帥的總統決定，他會和總統進行討論。接下來要借用唐華的專業才幹，在國防大學繼續進行國防改革教育的重大任務。



