海鯤號被爆「海測一部主機沒裝」也出海 台船發聲明強硬反擊

國造潛艦「海鯤號」才完成浮航測試，卻在今日被爆出艦上6部柴油主機，僅有4部能運轉，就連日前第4、5次海上測試（SAT）時，都還有1部主機未回裝，對此，台船發出新聞稿反駁，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備，媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

根據《鏡報》報導引用知情人士說法指出，由於海鯤號無法購得德國MTU柴油潛艦主機，但為達到原設計的輸出功率，且在輸出許可限制下的考量，不得不使用6台功率較小的船艦專用主機來達到所需的總功率，而非原先設計的2部大功率引擎。而這6部主機並搭配發電機，用於為電池充電或直接驅動推進電動機，進而帶動七葉片螺旋槳。

報導指出，原本是依據海鯤號測試手冊執行測試，但海軍卻因為要趕在賴清德就任一周年前夕執行首次出海測，一再要求台船依照海鯤軍艦建造節點執行，迫使台船跳過主機的信號介面測試，結果當天進行主機測試時，發生二部主機在進行排煙時卻導致海水倒灌，讓整個主機進水，使高達2億多元的一部主機帶著發電機當場報銷；另一部主機也因為受損而無法運轉。

此外，報導更提到，海鯤號潛艦在今年6月17日第一次海測時，是主機無法啟動的情況下，完全以電瓶的電力驅動螺旋槳進行首次海測。至於受損最嚴重的主機與發電機，台船並沒有維修能力及檢測能力，因此送回原廠檢修；另一部受損較輕的則由原廠技師在台修復，直到海鯤號日前進行第4、第5次海測，海鯤號潛艦迄今仍有一部主機及發電機尚未回裝。

駁媒體錯誤訊息 台船：對不實報導表達遺憾

對於媒體報導內容，台船晚間發出新聞稿強烈批評反擊「IDS團隊首重安全，履次不實報導，實不足取」。

台船指出，首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。另外，海鯤艦主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備，媒體報導「一部主機未安裝」為不實資訊。

台船表示，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持，對於臆測、不實報導，本公司特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第ㄧ，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望。

