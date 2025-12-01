海鯤號被爆5次海測無錨 蘇一峰酸太狠了：玩命關頭在台灣

國造潛艦「海鯤號」日前被爆出進行5次海上測試時，艦上根本沒有安裝錨機、錨具，此外艦上的水密門也未完成全系統整合測試，引發各界對其安全疑慮。對此，知名胸腔科醫師蘇一峰連2天發文痛批，「玩命關頭在台灣！我們的政府太狠了」。

海鯤號被爆出5次海測艦上根本沒有安裝錨機、錨具。（圖／台船公司）

對於海鯤號海上測試，疑似沒安裝錨機、錨具的消息，台船公司日前發表聲明回應，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤號歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

廣告 廣告

台船表示，錨機為多重備援選項之一，海鯤號的錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。至於水密性能部分，台船駁斥報導並不屬實，全艦水密門現況測試均屬正常。

知名胸腔科醫師蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

對此，蘇一峰接連兩天在臉書發文表達看法。他諷刺，「玩命關頭在台灣！我們的政府太狠了！」台船知情人士向記者透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，沒想到軍方說了繼續測試。

隔天，蘇一峰再度發文開酸，耗資天價500億的海鯤號真的「沒錨病」！側翼骰子前一天帶頭說，「海鯤號沒有錨是假訊息，還發文共審（公審）蘇醫師是造謠！現在趕緊又說海鯤號不需要錨啦！」

蘇一峰再次不客氣地說，對啦，花了全世界最貴的潛水艇，望遠鏡是用借的，沒有錨卻是正常的，引擎組合的啦！

國民黨立委徐巧芯1日在立院委員會針對海鯤號海測被爆出無錨一事質詢。（圖／中天新聞）

海鯤號潛艦被爆出海試時沒有安裝錨機，國民黨立委徐巧芯今（1）日在立院質詢時，海軍參謀長邱俊榮回答，海鯤號安裝錨機是多元備便手段、沒有必要性，同時表示此次海試不需要很精準，海軍的回應令徐巧芯感到訝異。

延伸閱讀

徐巧芯大吃一驚！海軍參謀長：海鯤號錨機是「選配」

海鯤號未裝錨機「玩命」海試 王鴻薇：罔顧人員安全

海鯤號遭爆海測無錨 顧立雄：潛航不需要錨、有多種備援手段