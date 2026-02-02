海鯤號試潛敏感時刻！ 南部海域直擊兩岸軍艦對峙

台北市 / 綜合報導

我國海鯤號日前潛艦試航，海峽中線卻有澎湖漁民直擊，在這期間兩岸軍艦相互對峙，一前一後追逐的狀況，不只時機敏感，位置又接近台灣南部海域，也就是海鯤號的試潛區域，我國噸位最大軍艦蘇澳號也採取「伴隨」政策，防止共艦越雷池一步。

國造潛艦海鯤號，1月底完成2次潛航測試，30日更下潛到100公尺，台船也曝光照片，但就在潛航測試的這一天，中午12點左右卻有澎湖漁民，在海峽中線北緯22度35分、東經119度25分，直擊兩岸軍艦相互對峙一前一後追逐，中國軍艦為054A型飛彈護衛艦寶雞號，一路「伴隨」驅逐的則為我海軍舷號1802的蘇澳號，看看地點位在澎湖七美南38海浬，接近台灣南部海域，十分靠近海鯤號試潛區域。

蘇澳號是我國4艘基隆級飛彈驅逐艦之一，為目前台灣噸位最大軍艦，擁有2座4管RGM-84魚叉反艦飛彈發射器，2門MK-45艦砲，2門方陣快砲，以及2座三管MK32型水面船艦魚雷管，最多可各搭載68枚，射程達160公里、時速3.5馬赫的，標準二型防空飛彈火力十分強大，共艦054A型寶雞號，艦上則配備反潛火箭深彈發射裝置，及三聯裝魚雷發射管，可在不同距離上，對潛艇實施全方位攻擊。

國防安全研究院研究員沈明室說：「飛彈護衛艦他主要是護航，那反潛的話主要是靠驅逐艦，他應該會有更多的直升機，或是飛機去確定(潛艦)的行蹤，所以看起來應該是沒有被發現。」專家研判共鑑並無察覺海鯤號行蹤，但中共灰色地帶襲擾之時，不斷觸碰海域紅線，這回又碰上海鯤號潛航測試敏感時刻，國軍繃緊神經謹慎以對。

