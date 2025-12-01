海鯤號跳票、唐華遭拔官？顧立雄回應了
總統賴清德近期更動國防人事，海軍司令唐華將調任國防大學校長，海軍司令由參謀本部副總長蔣正國調任，同時晉任海軍二級上將。外界質疑，因海鯤號原訂9月完成海試、11月底交艦的目標跳票，因此唐華被拔官，對此國防部長顧立雄受訪時否認，仍借重他的才幹，負責國防改革教育。
潛艦國造原型艦「海鯤號」原訂今（2025）年9月完成海試、11月底交艦，但至11月28日完成第5次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票。外界質疑，近期的國防人士調整與海鯤號目標跳票有關。
立法院外交及國防委員會今（12/1）邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。外界質疑海鯤號最近浮航海測的狀況以及國防人事變動。
顧立雄表示，唐華轉任國防大學校長，並不是「被拔掉」，所有的人事異動，都是由賴清德身為三軍統帥所做的決定，他也跟賴清德進行討論，唐華調任國防大學校長，未來將借用他的專業才幹，繼續完成國防改革教育的任務。
針對海鯤號被媒體爆料「無錨出海」，顧立雄也回應，就專家意見顯示，不管是國外技協或是國內海軍專業，在一般潛航的時候，並沒有使用錨，且已經設計了多種備援手段，不管是在浮航或是接下來進行潛航的時候，多種備援手段都會浮行與潛行時確保安全，安全還是列為首要考量。
