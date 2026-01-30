海鯤號連兩天潛航測試 今挑戰百米潛航

海鯤號連續兩天潛航測試。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦原型艦海鯤號(舷號SS-711)昨完成50公尺首次「淺水潛航測試」，今(30)日緊接著進行第二次潛航測試，目標為下潛100公尺，挑戰性更大。

海鯤號昨完成首次潛航測試，夜間7時許返航，今上午九時30分許第八次出海、第二次潛航測試，熱情軍事迷到場加油打氣，「希望一切順利成功」。

今日淺水潛航測試深度可望為50至100公尺，驗證水密性及平衡穩定性；未來還有深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，且由淺入深逐步耐壓測試。根據規劃，今日測試項目有水下耐壓性、水下航行與靜止穩定性、水下機動性、水下通信能力及水下聲納系統能力等。

國民黨立委徐巧芯昨在臉書發文，指「海鯤號測試最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算『完成海試』。」還說至少還要進行5次以上的測試，「如果能在今年底以前完成交艦，就算是很順利了。」

海鯤號力拚六月交艦。(記者李惠洲攝)

台船力拚海鯤號6月交艦，完成所有潛航測試後，即進入測評測試階段。第一階段由船廠(台船)進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目包括武器模擬射擊(又稱「操雷」)。完成上述測試後，即交船給船東(海軍)進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力。

台船說，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難。台船強調，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

