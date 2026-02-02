海鯤號連兩日潛航達標 力拚六月交艦

海鯤號潛航測試畫面。(台船公司)

台灣國防自主迎來歷史性時刻！國造潛艦原型艦「海鯤號」於 2026 年 1 月 29、30 日連續兩天，成功在高雄外海完成關鍵的「淺水潛航測試」，不僅寫下我國海軍造艦史的新頁，更粉碎了外界對造艦進度延宕的質疑。 台船公司表示，目前測試進度正按部就班進行，目標直指今年 6 月完成交艦目標。





潛航測試成功：下潛深度推進至 100 公尺





海鯤號於 1 月 29 日上午 10 時許在層層戒備下出海，執行首次「淺水潛航測試」。根據台船發布的消息，首日測試順利完成計畫項目，下潛深度達 50 公尺，並於當晚平安返航。

翌（30）日測試進度馬不停蹄，海鯤號再度駛離高雄港執行第八次出海，將下潛深度進一步推進至 100 公尺。台船隨後首度公開海鯤號僅露出潛望鏡於水面下的珍貴照片，證實艦體耐壓性與作戰系統效能均符合預期目標。





打破「又貴又慢」質疑：工期與經費具競爭力





針對外界對造艦進度與預算的批評，台船於測試期間特別釋出「潛艦知識科普」進行圖解說明。台船指出，海鯤號從開工至今約 5 年 2 個月，若與其他國家（如韓國、澳洲、英國）的原型艦相比，工期並未較久，甚至速度偏快。





在造艦經費方面，海鯤號的成本與國際新造潛艦相比屬「中間價位」，且考量到台灣是在無經驗、跨國混合組隊的「最困難模式」下起步，能有此成績已追上潛艦強權的水準。





未來展望：後續艦量產與戰略意義





海鯤號的排水量約在 2,500 至 3,000 公噸之間，整合了 10 到 12 類先進戰鬥系統。完成淺水潛航後，後續將執行「深水潛航」測試及射擊等作戰系統驗證。





海軍計畫未來建造 8 至 10 艘海鯤級潛艦，用以汰換高齡的茄比級潛艦，並擴充潛艦部隊規模。這支水下勁旅的核心任務是阻截解放軍艦隊進入太平洋，並在戰時守護台灣週圍海域，打破可能的封鎖，成為保衛台灣主權最堅實的「水下盾牌」。

各國潛艦原型艦建造時程比較表。