海鯤號連2天出海！逐步測試耐壓 今將挑戰下潛100米

國造潛艦原型艦海鯤號在昨天（1/29）晚間完成首度潛航測試的里程碑之後，今天（1/30）上午8時許再度出海測試，也是海鯤號連續兩天執行「淺水潛航測試」，據了解，今天的淺水潛航測試深度可達到100公尺，測試水下耐壓性、水下航行與靜止穩定性、機動性、通信能力及水下聲納系統能力等項目。由於台船先前曾表示希望海鯤號在今年6月交艦給海軍，因此緊鑼密鼓執行潛航測試，力拼在6月順利交艦。

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）2026.1.30第8度出海測試（SAT），連續第二天執行淺水潛航測試，預計下潛深度50至100公尺。截自YouTube 直播Tommy Chi諸葛風雲的異想世界

昨天晚間7時才完成首度潛航測試的國造潛艦原型艦海鯤號，今天（1/30）又再度駛出高雄港，出海執行第二次的潛航測試。測試項目仍為「淺水潛航測試」。據了解，繼昨天已經達成「潛望鏡深度」、也就是10多公尺至20公尺深度，並且完成50米的深度潛航測試後，今天海鯤號將執行的潛航測試深度，將挑戰100公尺的深度。

台船先前指出，潛航測試依次進行呼吸管深度測試，在10至20公尺深度海域進行，驗證水密性、水下平衡穩定性、全艦各系統及系統間組合功能；淺水潛航測試深度50至100公尺，驗證水密性及平衡穩定性；深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

據指出，今天海鯤潛艦的淺水潛航測試深度，目標為50至100公尺，以驗證水密性及平衡穩定性；未來還有深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，且由淺入深逐步耐壓測試。

根據台船的潛航測試規劃，深度50-100公尺的潛航測試項目當中，包括水下耐壓性、水下航行與靜止穩定性、水下機動性、水下通信能力及水下聲納系統能力等。

