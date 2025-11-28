海鯤號連2天浮航測試 離潛航測試僅一步之遙

國造潛艦(IDS)海鯤號首次連續2天海測，今(28)日上午再度從台船碼頭出發，進行第五次浮航測試。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦(IDS)海鯤號首次連續2天海測，今(28)日上午再度從台船碼頭出發，進行第五次浮航測試，順利的話，距離潛航測試僅一步之遙。

海鯤號上午8時30分許出海，同樣在台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚、海軍快艇及工作船伴航下，緩緩駛出高雄港，仍有熱情軍事迷到場搖旗吶喊，為海鯤號及工作團隊加油打氣。

海鯤號昨在睽違147天後進行第四次海測，事後台船表示，依「海鯤軍艦」海試(SAT)計畫，第四次海上浮航測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試，台船並預告第五次也是浮航測試。

海鯤號上午8時30分許出海，在台船研發的軍用級無人船奮進魔鬼魚、海軍快艇及工作船伴航下，緩緩駛出高雄港。(記者李惠洲攝)

國防部長顧立雄昨答覆媒體詢問海鯤號的第四次海測時表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合式儎台管理系統(IPMS)、全艦水密等部分進行測試。

他說，等到這次海試結果出爐，才會再規劃第五次浮航測試，若順利的話，才會再進行淺水潛航測試。

根據契約，海鯤號原訂11月交艦，若本月底前無法交船，台船將因違約每天遭罰19萬元，台船正與時間賽跑，接連2天海測不無原因。正當造艦進程不斷推進，國防部昨宣布負責潛艦國造業務的主管人事異動，海軍司令唐華將調任國防大學校長，遺缺由副參謀總長蔣正國中將接手。不過顧立雄已多次宣示，海鯤艦測試由海軍主責、台船執行，不論未來由誰接任海軍司令，這項重任都必須承擔下去。

海鯤號上午8時30分許出海，有熱情軍事迷到場搖旗吶喊，為海鯤號及工作團隊加油打氣。(記者李惠洲攝)

