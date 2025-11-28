海鯤號連2天海測！昨天黑才返航今早又出海 疑似趕進度

海鯤號首次接連2日出海做測試，讓人聯想是否與交期延宕要加緊速度測試有關。（丁治綱攝）

海鯤號首次接連2日出海做測試，讓人聯想是否與交期延宕要加緊速度測試有關。（丁治綱攝）

國造潛艦海鯤號28日一早又從高雄港第2港口出海進行海測，連續兩日出海情況過往從未出現，特別的是，海鯤號27日在外海測試到傍晚近天黑才返航，有別於過去多半在中午前後即結束行程，外界猜測由於交期確定跳票，台船應該是因應面臨違約困境，要加速測試的進行。

國防部長顧立雄27日曾表示，將視當天海測狀況安排下一次出港測試，結果當晚就傳出海鯤號隔日將再次出海，果然28日早上，於前一日大約相同時間，與昨日同樣陣容的測試船隊再次駛出高雄港，進行第5次外海航行測試。

廣告 廣告

27日測試主要聚焦在「主機與電力管理系統」及「整合式儎台管理系統（IPMS）」兩大重點項目，持續調校改正相關問題。直到下午5時許，測試科目才告一段落，海鯤號在天色逐漸轉暗時返航，測試時間之長是前所未見。

軍事觀察家指出，這兩天的緊密排程顯示出海鯤號正全面為後續潛航測試鋪路；但無論是測試到天黑回航，或是連續兩天出海測試，都是前所未見的狀況，因此，前階段浮航測試是否就接近尾聲，或是系統仍然需要整合，外界仍是眾說紛紜，也猜測連續出海是因為交期跳票，台船希望能盡快趕上進度的原因。

【看原文連結】