海鯤號連2天潛航測試 吳釗燮釋出空拍圖

國造潛艦原型艦「海鯤號」29日、30日連續2天出港海測，專家分析，可以連2天出海，代表首次50米潛航測試順利。國安會秘書長吳釗燮在「X」社群平台也釋出海鯤號潛航測試空拍圖，可見到弦號711、帆罩以及水平翼等。

國造潛艦原型艦「海鯤號」29日完成首次淺水潛航測試，30日上午10時隨即再度出港海測，並於下午4點半順利返港。專家分析，可以連2天出海，代表首次50米潛航測試順利，此次勢必持續下潛，逐步朝海下100米目標邁進。

海鯤號30日上午10時再度海測，一早就有大批軍事迷聚集港邊，只為目睹海鯤號英姿，甚至有人自製旗幟、布條，見到潛艦一現身，立刻激動搖旗吶喊。海鯤號昨日於下午4時30分返港完成測試。

軍事觀察家紀東昀指出，海鯤號首次潛航測試下潛深度約50公尺，包括聲納系統、動力系統、水下計程儀等3大重點系統均順利完成測試且無大問題，隔日才得以再度出港實施第2次潛航海測。這次下潛深度會比前次還深，推測會以10公尺至20公尺為單位持續往下深潛，並朝海下100公尺目標邁進。

「目前看起來6月交艦的目標相當樂觀。」紀東昀表示，除了首次潛航測試過的3大重點系統外，潛艦最重要的就是匿蹤與各系統整合，因此船殼在水底是否會產生聲音，以及艦體的操作反應等都是重要測試項目，若相關科目均順利通過，預期不久就可以達到最大設計深度，隨後完成交艦。

而國安會秘書長吳釗燮在「X」社群平台也釋出海鯤號潛航測試空拍圖，可見到弦號711、帆罩以及水平翼等。

