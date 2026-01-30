海鯤號連2天潛航測試 專家：後續觀察聲納系統

30日上午，國造潛艦海鯤號被直擊現蹤高雄港，繼29日創下首次「潛航下潛」里程碑，海鯤號連續2日出海。

現場畫面直擊，海鯤號駛離港邊，再次進行潛航測試，承載著國人的期盼，海鯤號下午順利返港，也傳出這次潛航要挑戰下潛100公尺。

軍事迷林老師觀察，「看起來都很順利，尤其是像他們在航行、在轉彎的時候，那個絲滑感覺，一下就轉過去了。」

軍事觀察家紀東昀指出，「潛艦最重要的就是匿蹤，就是在海底它必須安靜無聲。那整個船殼，它的焊接工藝跟它在這個水底，各種硬力壓力的交錯之下，會不會產生不同的聲音跟艦體的反應，這都是非常重要的測試科目。」

海鯤號的測試進度延宕，目前完成水密、電力、液壓等泊港測試，以及海上浮航，包含航行、轉向，安全與備援系統。

今（2026）年迎來潛航，測試下潛深度、穩定性、逐步耐壓等，後續才能進入測評測試，像是續航力、水下噪音的系統整合，最後則是作戰測評，必須進行操雷，也就是武器射擊，一切順利才能交船。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說明，「潛艦部分來講，它是感測器是靠聲納，那武器是靠魚雷跟飛彈。那未來不只是聲納系統，甚至連導航系統或是說魚雷的測試等等，武器系統整合，都是未來要測試的方向。」

專家分析，海鯤號下潛應達到20公尺的潛望鏡深度，接下來是邁向水下150公尺的作戰深度；另外，水下計程儀、聲納系統都是後續測試的觀察指標。

國民黨立委徐巧芯表示，「祝福一切都順利成功，但是因為海試還沒有完成，所以都還沒有辦法動支。」

民進黨立委沈伯洋則認為，「不管是我們後續艦的建造，還是我們現在國防預算，他們用什麼軍人加薪等等之類方式，不斷的去阻撓現在預算審查，導致國軍沒有辦法繼續做好他的軍備。」

台船力拚6月交船，測試進度攸關預算解凍。徐巧芯認為，可能要到年底才能交船；沈伯洋喊話，朝野應持續支持國軍，不要拖延國防預算。