海鯤號週四首度深水潛航成功 今往更深水域測試

國造潛艦海鯤號，29日完成首度深水潛航，為海軍造艦史上創下重要里程碑，海軍30日趁勝追擊，海鯤號再度出港，而且比起本週前兩次海測，都還早了一個小時出港，軍事專家就推測，應該是代表29日的深水潛航相當成功，接下來會往更深的水域，進行潛航測試。

海鯤號29日首度潛航，30日海軍趁勝追擊，預計下潛到更深的100公尺海域。（圖／民視新聞）

國造潛艦海鯤號，在海軍陸戰隊突擊艇、台船工作船的戒護下，緩緩現身高雄港，這也是29日海鯤號完成首度潛航測試後，再度出港。拉起紅布條，為海軍完成造艦里程碑，揮旗歡呼，一週密集進行三次海測，還有來自台南的軍事迷，天天都來報到。軍事迷表示，非常的開心，而且看起來都很順利，尤其是像他們在航行，在轉彎的時候那種絲滑感覺，一下子就轉過去了。

海鯤號建造開工至今五年多，潛艇採用多國的零件，軍事專家推測，系統能否完善整合，會是深水潛航測試的關鍵。（圖／民視新聞）

29日海鯤號首度潛航，是到左營外海約10海里處，下潛到50公尺，進行聲納、推進系統等測試，30日海軍趁勝追擊，預計下潛到更深的100公尺海域，包括潛艇寧靜度、耐水壓，都是測試重點。軍事專家紀東昀表示，目前看起來昨天的測試非常的順利，所以今天應該會持續朝向更深的深度，來進行相關的測試，整個船殼它的焊接工藝，跟它在水底各種應力、壓力的交錯之下，會不會產生不同的聲音跟艦體的反應。海鯤號建造開工至今五年多，潛艇採用美國、英國、韓國等多國的零件和關鍵技術，軍事專家就推測，系統能否完善整合，將會是深水潛航測試的關鍵。軍事專家紀東昀表示，潛艦在海中在進行戰備巡弋的時候，從它發現敵人，這是經由聲納系統，它的作戰系統要進行解算，再加上它所需要的參數，傳輸到魚雷發射管裡面的，MK48重型線導魚雷，完成這個階段程序才能發射，所以系統整合這是一個非常重要的關卡。海鯤號順利推進到深水潛航階段，距離6月交艦目標又更往前邁進，台船公司也表示，接下來會按部就班，持續進行海測，在安全和兼顧品質的情況下，完成交艦目標。

