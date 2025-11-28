海鯤號進入潛航測試 台船：韌性新防衛就位

▲「海鯤軍艦」11月28日完成浮航測試，「奮進魔鬼魚號」無人船伴航。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前在外媒《華盛頓郵報》投書，並宣布近期1.25兆元國防特別預算。而台船的國造潛艦海鯤號雖難以如期交艦，但昨天及今天連續兩天海測，距離上次海測相隔147天，台船宣布將在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

台船連續兩天海測，昨日實施第四次海上浮航測試，並順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。台船指出，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

台船董事長陳政宏今宣誓「韌性新防衛，台船已就位」，強調公司將持續積極配合政府政策，加強國際合作，提升軍艦技術，研製無人船艇，厚植國防軍工產業的量能，帶動供應鏈發展，增強防衛韌性，為國家建構可恃而有效的防衛戰力。

台船也表示，連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。

▲「 海鯤軍艦」順利完成浮航測試.。（圖／台船提供）

