海鯤號進度延後2個月 相比世界已屬資優生

台灣首艘自製柴電潛艦原型艦「海鯤號」。(台船公司)

海軍自製潛艦計畫進入關鍵階段，海軍司令部參謀長邱俊榮中將今(10)日證實，國造潛艦原型艦「海鯤號」目前進度較原訂時程延後約兩個月。由於已超過原本預定的11月交艦期限，海軍將依合約規定，對承造的台船公司啟動每日約19萬元的違約罰款。





邱俊榮表示，延宕主要受限於系統調校、安全確認與部分裝備整合程序，但強調海軍在履約督導上不會鬆動，所有試驗都必須建立在「達成潛航條件」的基礎上，安全與品質為首艦最重要指標。

他指出，首艦的調校本就遠較後續量產艦複雜，寧可「慢工出細活」，也不會為加速進度而承擔不必要風險。





若將台灣海鯤號的進度放在國際自製潛艦經驗中，海鯤艦延遲幅度相對少。尤其潛艦被視為國防工業的「皇冠級」武器，各國首艘自製潛艦通常遭遇大幅延宕。





例如韓國首艦「島山安昌浩號」因新型鋰電池與垂直發射系統問題，測試期遠超預期數年；西班牙S-80潛艦曾因設計失誤超重，返工後整整延遲12年；印度與法國合作的潛艦案也比原計畫晚了至少5年。





相較之下，海鯤號僅因安全驗證與系統整合落後兩個月，被軍方與造艦專家視為相當亮眼的表現，也反映台灣在首次自製潛艦的技術管理、供應鏈整合上取得關鍵突破。邱俊榮強調，目前的短暫延後是「成熟化風險」的一部分，海軍將持續把關，確保後續測試與交艦程序順利推進。