海鯤號遭爆沒裝錨就下水測試 立委氣炸：配合中共打擊國軍士氣

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

《鏡報》報導，我國潛艦國造的海鯤號潛艦在海測時出現艦上無錨等情事，對此，台船澄清不影響海測，民進黨立委林楚茵今(11/30)表示，海鯤號現階段已完成5次浮航測試，錨機系統只是多重備援之一，配合測試排程調校，完全不影響海測安全，為此大做文章者，就是在配合中共劇本打擊國軍士氣。

民進黨立委林楚茵，林楚茵辦公室提供

《鏡報》近日報導指出，海鯤號岸測時錨機故障，5次浮航測試時，艦上都沒有錨，無視《船舶法》規範，且水密門也未完成全系統測試，報導還引用爆料者說法，說海軍要求台灣無錨也要海測，是政治性海測。

台船回應，海鯤號海上測試都經專業團隊、國外技協等逐項評估，都在符合安全條件下安排海測，無安全顧慮，且錨機為多重備案選項，目前由原廠調校中，不影響水測，水密門也都正常，報導內容不實。

林楚茵表示，海鯤號現階段已完成5次浮航測試，將依計畫朝下階段「潛航」邁進，又是同樣招數配合造謠，當中國傳聲筒真可恥。

林楚茵指出，日前已要求國防部定期揭露「海鯤軍艦認知作戰」報告，其中第二名「質疑技術缺陷」就佔了37.08%，這次又拿「無錨」大做文章的外行造謠，不就是在配合中共劇本打擊國軍士氣嗎。



林楚茵說，明明抹黑套路早已被看破，結果造謠者還是硬要照抄，冒著被打臉也要幫中國造謠，下流詐騙就應該全民一起「打詐」。

林楚茵表示，要再次揭穿「中共協力者的詐術」，有心人士光靠一張照片就看圖說故事，事實須再協助澄清，台船已在第一時間打臉，錨機系統只是多重備援之一，配合測試排程調校，完全不影響海測安全。

「國軍弟兄安全優先於交艦期」林楚茵說，造謠者計謀在一邊假裝認真催貨，一邊配合中共造謠，製造國人對潛艦國造的不信任，「認知作戰」就是無煙硝味的戰爭，誰都不能掉以輕心。

