海鯤號遭爆海測沒有錨「連水密門都沒完成測試」 專家：不影響航行

記者黃啟超、何正鳳／高雄報導

造價256億台灣首艘原型艦海鯤號，有網媒報導，接獲民眾投訴，目前進入第五次海測，但艦艇沒有船錨，水密門也未完成系統整合測試，要是發生舵機失靈，發生碰撞可能會對全體船員造成危險。台船隨即發聲明，全艦水密門現況測試都是正常，錨機部分由原廠調校中，日後會回裝；軍事專家也表示，潛艦的船錨的位置在船體下方，對航行安全沒有太大的影響。

首艘原型艦海鯤號。

國造海鯤號日前接連2天出海測試，網媒接獲爆料指出，造價256億元的原型艦沒有船錨卻仍要出海，要是潛艦遇到動力系統故障、舵機失靈緊急情況，浮出水面時可能碰撞，海鯤號海測拿全體船員生命開玩笑，台船緊急在官網上發出聲明。

廣告 廣告

第一，人員安全為船艦測試的首要考量，其次海鯤軍艦錨機刻由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試，而全艦水密門現況測試均正常。

台船聲明。

民進黨立委王定宇：「我們的水密的檢測要經過層層的把關，難道從海外的原廠、國外的技協人員，到我們的台船、以及海軍的專案小組人員，一路全部都放水嗎？這可能嗎？」

軍事專家拿出模型，潛艦的船錨的位置就在船體下方，海鯤號海測階段沒有船錨，基本上對航行安全沒有太大的影響。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「潛艦的話，因為它是整個流體的設計，有線型的設計，因此它潛艦的錨鏈會是在船腹的位置，因此它其實對於航行的影響是幾乎沒有的。」

海鯤號海測。

民進黨立委王定宇：「這個錨機對浮航測試，事實上來講是沒有要做的科目，也沒有安全上的影響。」

強調海鯤號進行的海測以安全第一，絕對不是政治性海測，接下來也會接續完成相關的軍艦測試，不負國人所望。

更多三立新聞網報導

海鯤號遭爆海測沒有錨、水密不合格 王定宇闢謠：不是外行就是故意扭曲

林楚茵：逢海鯤號測試就造謠，只想唱衰台灣國防！

「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準 台船：人員安全為船艦測試的首要考量

宣布海鯤號「完成浮航測試」 台船親揭下一步：將依計畫實施潛航測試

