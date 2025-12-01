海鯤號遭爆海測無錨 顧立雄：潛航不需要錨、有多種備援手段

媒體驚爆國造潛艦「海鯤號」在錨機故障未裝、未完成水密門整合測試等情況下，仍於11月27、28日執行海上浮航測試；台船公司雖發布聲明仍引熱議。國防部長顧立雄今早（12月1日）表示，專家意見顯示，不管是國外技協或國內海軍專業，「錨在一般潛航的時候並沒有使用，但我們也有設計多種備援的一些手段」，安全還是列為首要考量。

國防部長顧立雄。（中天新聞）

顧立雄今早赴立法院外交及國防委員會報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。他在會前受訪回應議題。

對於海鯤號執行海上浮航測試時沒有錨的問題，顧立雄說，專家意見顯示，不管是國外技協或是國內海軍專業，「錨在一般潛航的時候並沒有使用，但我們也有設計多種備援的一些手段」，不管是在浮航時候，或是接下來進行潛航的時候，多種備援手段都會確保安全，安全還是列為首要考量。

台灣國際造船股份有限公司（台船）在11月29日針對部份媒體有關「海鯤軍艦」的報導，也做出澄清，包含第一，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

立法院外交及國防委員會。（中天新聞）

第二，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

另外，前海軍司令唐華上將調任國防大學校長，被傳遭「拔官」一事，顧立雄表示，轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」這樣的講法，所有這些人事異動，都由三軍統帥做總統決定，我這邊也會跟總統進行討論，我們也要借用唐上將專業才幹，然後在國防大學繼續進行整個國防改革教育的重大任務。

