海鯤號遭爆無錨出海危急船員 台船緊急回應

國造潛艦原型艦「海鯤號」28日完成第5次浮航測試，卻被媒體爆料「無錨出海」，拿全體船員生命開玩笑。對此，負責承造的台灣國際造船公司今（29）日發出嚴正聲明，強調相關指控不是事實，海上測試皆符合安全標準，也無安全顧慮。

該媒體報導引述不具名人士稱，海鯤號因錨機故障，5次海測均未配置錨具，還引用《船舶法》與《船舶設備規則》指稱此舉違法。甚至質疑海軍「要求沒有錨也要出港」，企圖製造工程進度正常的假象。

對此，台船表示，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤號歷次海測前，皆由專案團隊、國外技協與最終使用者共同逐項評估，訂定相應安全規範與風險處置措施，確認具備航行安全條件才會安排海測；測試全程也都有伴護艇與警戒兵力執行任務，安全無虞。

廣告 廣告

針對最受外界關注的錨機議題，台船說明，錨機屬於多重備援選項之一，目前正由原廠調校，日後將回裝。專案團隊與國外技協已確認在現有裝備與備援系統下，不會影響海測進行。此外，台船也強調，全艦水密門現況測試均正常，媒體報導「並不屬實」。

至於報導引用《船舶法》指稱海鯤「無錨出海違法」，台船也提出法規面反駁。《船舶法》第3條對船舶定義包括客貨船、漁船與各類民用船隻，但第4條明確規定，「軍事建制之艦艇」不適用本法。因此將海鯤列入該法規範，不符法律事實。

台船表示，相關狀況屬於「造艦工程技術問題」，媒體將其解讀成「政治性海測」並不適當，台船對此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊將持續秉持安全第一原則，在無安全疑慮前提下，完成後續測試，不負國人所望。

【看原文連結】