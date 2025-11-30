海鯤號遭爆無錨出海 名醫驚「太狠了」：玩命關頭在台灣

海鯤號自27日起一連兩天出海，執行海上測試工作，然而媒體昨（29）日爆料，海鯤號錨機故障未裝，且未完成水密門整合測試即出航，痛批有安全疑慮。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰諷刺，「玩命關頭在台灣！我們的政府太狠了」。

針對海鯤號最近一次海測風波，台船公司昨天發布聲明表示，人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤號歷次海試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

台船強調，錨機為多重備援選項之一，海鯤號錨機刻由原廠調校中，日後將回裝，現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試；至於水密性能部分，台船駁斥報導並不屬實，全艦水密門現況測試均屬正常。

對於海鯤號遭爆「無錨出海」，蘇一峰昨天在臉書發文表示，「玩命關頭在台灣！我們的政府太狠了」，到了今天，他再度發文指出，有綠營側翼稱，海鯤號沒有錨是假訊息，並發文公審自己，現在又指海鯤號「不需要錨」。蘇一峰嘲諷，海鯤號價格昂貴，但潛望鏡是用借的、沒有錨「是正常的」。

