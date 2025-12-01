海鯤號遭爆無錨出海 醫酸：玩命關頭在台灣

▲「潛艦國造」原型艦海鯤號日前風光進行5次海上測試（SAT），不過根據《鏡報新聞網》報導，有台船知情人士透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑。（圖／台船提供）

[NOWnews今日新聞] 「潛艦國造」原型艦海鯤號日前風光進行5次海上測試（SAT），不過根據《鏡報新聞網》報導，有台船知情人士透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，把造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲，萬一在海上發生任何災難，後果堪憂。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰諷刺，「玩命關頭在台灣！我們的政府太狠了」。

蘇一峰說，耗資天價500億的海鯤號真的「沒錨病」。一開始民進黨側翼還說是假訊息，說相關報導都是造謠，現在趕緊又說海鯤號不需要錨，他酸，「對啦，花了全世界最貴的『錢』水艇，潛望鏡是用借的，沒有錨卻是正常的，引擎組合的啦。」

海軍參謀長邱俊榮今（1）日在立法院答詢回應，潛艦的錨主要用於航經狹窄水域或進出港時的緊急減速，一般潛航時並不使用。他解釋，錨機是在原廠測試中發現元件需更換才送修，當時經過專業團隊和船上官兵的嚴密評估，在主備動力系統正常、有拖船警戒支援下，錨機並非本次浮航測試的必要條件。

