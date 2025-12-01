海鯤號遭爆無錨出海 顧立雄最新回應了 否認海軍司令唐華「被拔掉」

海鯤號首次接連2日出海做測試。（資料照／丁治綱攝）

國造潛艦海鯤號於11月27、28日一連兩天出海，進行海上浮航測試，但卻被媒體爆料「無錨出海」；台灣國際造船股份有限公司也發出嚴正聲明，「海鯤軍艦」測試皆符合安全標準。國防部長顧立雄今（1日）對此也表示，不管是國外國外技協或是國內海軍專業意見顯示，錨在一般潛航的時候，並沒有使用；但他強調，也有多種備援手段都會確保安全，安全還是列為首要考量。

立法院外交及國防委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。顧在會前接受媒體聯訪時回應，就專家意見顯示，不管是國外技協或是國內海軍專業，錨在一般潛航的時候，並沒有使用，但是我們也有設計了多種備援手段，不管是在浮航時候，或是接下來進行潛航的時候，多種備援手段都會確保安全，安全還是列為首要考量。

廣告 廣告

而台灣國際造船股份有限公司在11月29日針對部份媒體有關「海鯤軍艦」的報導，也做出澄清，包含第一，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮；第二，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。

另外針對國防大學校長由海軍司令唐華上將調任一事，顧立雄回應，轉任國防大學校長，並沒有「被拔掉」這樣的講法，所有這些人事異動，都由三軍統帥做總統決定，我這邊也會跟總統進行討論，我們也要借用唐上將專業才幹，然後在國防大學繼續進行整個國防改革教育的重大任務。

【看原文連結】