海鯤號遭爆「以最低安全標準海測」 台船駁斥：與事實不符

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」遭爆料，海軍司令部要求台船以最低安全標準實施海測，以致國外監造技協都不敢上船出海。對此，台船公司發聲明駁斥，強調與事實完全不符，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則。

台船表示，針對有媒體揭露「國造潛艦廠家資訊」部分，涉及台船公司所應保護商源範圍，屬商業祕密也為國防機密，商情資訊無論其報導是否正確，台船公司將不會逐一回應或證實。台船已對洩密行為蒐集證據，將於適當時機採取法律行動。

台船指出，海鯤號原型艦歷次在海上測試，均依既定程序與安全規範。相關測試條件與風險評估，均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，絕無「政治考量」。針對有媒體指稱海軍「以最低安全標準」執行海測，與事實完全不符。

台船說明，各階段海測，外籍監造技協及裝備廠家，均按測試程序書及項目，綜合考量空間限制、裝備專業分工，完成整體規畫後，共同出海測試及調校，並無「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

此外，台船強調，專案團隊始終以確保人員安全與測試品質為最高原則，建造期間秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。特定媒體反覆以臆測或片面訊息，渲染、誤導社會視聽，實無益國防自主化的公益發展。

