海鯤號遭爆「以最低安全標準」測試 海軍：與事實不符

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號於11月28日第5度出海進行浮航測試。台船提供



潛艦國造頻出爭議，原訂9月完成海試、11月底交艦的目標跳票，海鯤號日前被爆無錨出海、X型尾舵失效，今（12/21）日又有媒體報導，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試。對此，海軍駁斥，與事實不符。

「潛艦國造」原型艦海鯤號目前已完成5次海上測試，《鏡報》報導，海軍司令部完全不理會海測最高安全標準，直接要求台船公司「以最低安全標準」出海進行海上測試，包括美、英等外國監造、技協，及海軍花錢聘任的英國技術顧問都不敢上船出海。

廣告 廣告

對此，海軍回應，原型艦歷次海上測試均依既定程序與安全規範，測試條件與風險評估均由各單位專業審查、海試安全評估會議再三確認，指稱海軍「以最低安全標準」執行海測與事實不符。

海軍另指出，各階段海測外籍監造技協及裝備廠家，也都按測試程序書及項目需要，綜合考量空間限制及裝備專業分工，共同出海測試及調校，無所指「因未達安全標準而拒絕上船」情事。

更多太報報導

揭秘台菲從廣大興案到免簽互訪的10年修復路 「他」做了這些事

鼓吹武統罰百萬修法將開鍘中配和藝人？梁文傑回應了

吳豐山請辭海基會董座 賴清德敦聘擔任總統府資政