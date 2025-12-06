海鯤號遭爆6柴油主機「僅4台能動」 台船發聲駁斥

即時中心／綜合報導

首艘國造潛艦海鯤號完成海上浮航測試，台船宣布進入潛航測試階段。不過有媒體報導，台船知情人士爆料指海鯤號上6部柴油主機僅4部能運轉，日前海上測試（SAT） 還有1部主機未回裝，「拿台船與海軍256戰隊弟兄生命開玩笑。」更稱海鯤號在進行「浮船測試作業」時側傾20多度，引起研發人員緊張。對此，台船昨（6）日晚間緊急發布新聞稿，駁斥媒體履次不實報導，「實不足取」。

對於媒體質疑，台船昨晚發出聲明表示，海鯤號首次下水時「艦體」之俯仰及傾側，均在安全範圍內，相關報導不實。

另外對於主機問題，台船指出，海鯤號主機均已裝艦啟動運轉，正循序漸進執行系統自動充電功能調校與驗證，並為後續潛航測試實施整備；至於媒體報導稱「一部主機未安裝」，為不實資訊。

台船聲明強調，潛艦專案團隊持續戮力執行，感謝國人與媒體的支持，對於臆測、不實報導，台船特此澄清並表達遺憾，將持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，完成海上測試，不負國人所望。

