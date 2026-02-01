海鯤號遭疑貴又慢？王定宇揭「各國造艦數據」：台灣條件實屬不易

政治中心／彭淇昀報導

國造潛艦「海鯤號」日前在高雄外海完成首次「淺水潛航測試（PD測試）」，成功下潛至50公尺深度並平安返航，不過隨著測試進度推進，外界對其造價與建造時程的質疑聲浪也再度浮現。對此，民進黨立委王定宇引用台船公司整理的圖解數據，從國際比較角度說明，強調「海鯤號」並非外界所稱的「貴又慢」。

國造潛艦「海鯤號」日前在高雄外海完成首次「淺水潛航測試（PD測試）」，成功下潛至50公尺深度並平安返航。（圖／翻攝畫面）

針對造價問題，王定宇在臉書發文指出，「海鯤原型艦造價379億台幣，造價屬於中等，衡量台灣取得商源的困難，此造價實屬不易」。他表示，若與其他國家新一級潛艦原型艦相比，海鯤號的經費水準並未偏高。

台船也說明，國際間潛艦原型艦普遍因研發與系統整合成本，使得建造費用相對昂貴，但「海鯤軍艦」的建造經費相較同級國際案例並未偏高，整體成本結構仍低於韓國與澳洲相關潛艦計畫，展現國內造船產業在成本控管與系統整合上的成果。

至於造艦時程，王定宇同樣引用台船整理的國際案例指出，與全球新一級潛艦原型艦相比，「跟全世界原型艦造艦時程相比，海鯤號費時五年屬於偏快」。

王定宇貼出各國數據指出，「海鯤號」造價379億台幣，在各國造價金額部分屬於中等。（圖／翻攝自王定宇臉書）

台船進一步分析，各國原型艦多需投入相當長時間進行設計、測試與技術驗證，而海鯤號是在高度自主研發、首次整合多項關鍵技術的情況下完成，整體進度仍屬合理，甚至可說是偏快。

王定宇強調，從國際經驗來看，海鯤號無論在造價或時程上，都不脫離合理範圍，相關數據也顯示，國造潛艦計畫在有限條件下，已交出具體成果。

