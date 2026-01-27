海鯤號還沒下潛？陳揮文轟1.25兆違預算法：完全在亂編

國造潛艦海鯤號26日在高雄港外海展開第6次海測，原本傳出將首度潛航測試，力拚6月交艦，但最後仍停留在「潛航準備階段」，並未進行潛航測試。（資料照／丁治綱攝）

海鯤號26日第6度海測仍未達成下潛進度，1.25兆國防特別預算27日則被藍白十度封殺，美方軍購遲遲不到貨，國防建軍的狀況堪憂。媒體人陳揮文質疑，《預算法》第83條所列特別預算4項情事，1.25兆沒一項符合，難道台灣要變成美國軍工複合體的提款機、印鈔機？

海鯤號第6度海測，有台派粉專發打氣文稱：歷史性的一天！台灣正式邁向「潛航測試」階段，這代表台灣將成為「全球第21個有能力建造潛艦的國家」，這是台灣國防自主的重要里程碑！「你為海鯤號感到驕傲嗎？留言給台船、海軍加油！」

廣告 廣告

但胸腔科醫師蘇一峰發文指出，大量青鳥側翼都翻車，狂發文說「海鯤號潛下去了，藍白崩潰！」他直呼「看了下新聞，根本取消下潛啦！還沒潛下去啊？那確實需要大崩潰一下了，我還以為500億打造的潛艦，能下潛是應該的！」

陳揮文27日在《新聞大白話》節目拿平板秀圖提到，26日台船有公布一張，他看到海鯤號測試以來最漂亮的照片，當然旁邊有海軍其他的艦艇在護衛。當年下水典禮是2023年9月28日，下水典禮為什麼沒有水？很奇怪！到了昨天26日，海鯤號一度傳出要做前行測試。

「也沒有做啊！」陳揮文直言，我們國家的困境是這樣，沒有要苛責海軍或台船，但是大家要了解我們建軍備戰的困難，有錢買不到！全世界有很多國家在做核子動力、柴油動力的潛艦，沒有人要賣我們，連美國都不賣我們，「我們很可憐！」

陳揮文直指，《預算法》第83條所列得提特別預算4項情事：國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事。「哪一項符合？沒有一項符合，這是違法的！」完全在亂編。藍委馬文君為什麼跟國防部長顧立雄吵？根本就不是特別預算！未來七年，這1.25兆就會變成美國軍工複合體的提款機、印鈔機，甚至可能要追加，這樣空白授權、花1.25兆對嗎？

陳揮文指出，綠委沈伯洋昨天說民眾黨4000億版本是賣國，今天又說付委審查，「賣國的版本也可以審查喔？這就是『綠白合』的意思」。

【看原文連結】