海鯤號錨機故障未裝仍出航海測 台船回應了

海鯤號潛艦被爆錨機、損管系統故障仍出海測試，台船駁斥回應水密性能正常、錨機為備援系統，評估不影響海測安全。（圖／台船提供）

海鯤號自27日起一連兩天出海，執行海上測試工作，然而媒體今日爆料，海鯤號錨機故障未裝，且未完成水密門整合測試即出航，痛批有安全疑慮。對此，晚間也發佈聲明駁斥，全艦水密門現況測試均正常，而錨機為多重備援選項之一，部件回廠調校中不影響測試；台船強調，符合航行安全條件後才會安排海測。

針對海鯤號最近一次海測風波，台船公司今發布聲明表示，人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

針對外界疑慮，台船說明，錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試；至於水密性能部分，台船駁斥報導並不屬實，全艦水密門現況測試均屬正常。

台船補充，依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。

台船公司強調，上述係屬「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，台船特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第一，在安全無虞的前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試，不負國人所望！

