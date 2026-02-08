海鯤號開啟台灣國防自主新時代 蔡英文：對海軍肯定也為國軍爭一口氣

前總統蔡英文。（資料照片／王侑聖攝）





國防部委託台船製造中華民國首艘自製潛艦「海鯤軍艦」，於今年1月29日到2月6日間完成4次測試，台船今（8日）首次公布淺水潛航測試紀錄影片。前總統蔡英文轉發影片表示，當中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路，潛艦國造曾經被認為是不可能完成的任務，這支影片的釋出更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。





蔡英文今天在臉書發文表示，台船公司公布了「海鯤軍艦」的紀錄影片。在這兩週內，「海鯤軍艦」完成了四次淺水潛航測試。蔡英文說，「影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。」

蔡英文表示，「這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。」

蔡英文指出，「接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。我期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。」（責任編輯：卓琦）

