海鯤號難善了 催生和平輪正當時

「海鯤」潛艦在負責造艦的台船董事長黃正弘與召集人黃曙光，在造艦計畫定案近10年，接連以個人為由脫身。國防部長顧立雄接著又說，11月交船有很大的挑戰。而如今，大家對這艘「潛艦」的寄望水平，也從原本具備匿蹤條件的「不對稱武器」，一再降低，到如顧部長所說「建造完成」。比納稅人更難過的，恐怕是對這「台灣人自製潛艦」計畫滿心期待的支持者。

務實面對眼前態勢，接下來恐怕已不再是，究竟何時才能完成測試與交艦等問題，而是如何讓此計畫善了。畢竟這潛艦繼續造下去的結果，不難預料必須付出的代價包括：耗費更巨大的納稅錢；排擠包括國防在內的其他預算；延誤國防實力重振；讓軍方士氣與信心持續遭受嚴重打擊；以及讓台船更陷財務泥淖並更喪失回歸造船本業的機會。

而若擱置潛艦計畫，則至少止血所省下的錢，可提供台船藉著投入建造一艘先進「和平」快輪。台灣也可利用這艘船，發展環島及兩岸海運，同時收紓解陸上運輸及促進兩岸和諧互動之效。

另方面，國民黨剛選出的鄭麗文主席即將就任，國共兩黨也已有賀函與復函往來。接下來可預期，鄭主席訪陸以及兩黨從高層到各地方組織的交流，將受到各方關注。

此時政府少不了要端出來的，大概不外「主權不被侵犯剝奪」這類「不」字兩岸交流路障。而鄭主席又會拿出「要」什麼，為台灣爭取什麼和平能量，走出自己的和平交流大道？

鄭麗文拿下半數選票，也等於是得到黨員授權去盡可能發揮，尤其是在促進兩岸交流與和平方面，將兩岸人民對和平發展的期待，轉化為台灣內部的政治動能，進而爭取台灣民眾，普遍對於接下來國民黨的看好與接納。

而一艘既能象徵，又可作為持續推進的動能，用來實際進行兩岸各種形式交流互動的和平快輪，會是好用的工具。鄭主席何不登高一呼，集資完成這艘船，展開運作。

「和平」輪可兼具客、貨運送，除了配合活動，接送兩岸之間進行交流的文化、宗教、體育等團體，也可同時進行配送農、漁產品等貨物。船上並可利用航行時間，一面在船上進行產品選別、乾燥、包裝等處理，促進環島與兩岸良質產品的活絡與流通。

「和平」輪可設計成能配合實際需要很有彈性的量身建造或改裝，並可視未來需求擴充或調整航線。「和平」輪並可設計成符合前瞻與永續，結合各前瞻船舶科技，根據未來生命週期當中，例如功能、替代燃料、效率等技術發展需求，做容易維修與改裝的彈性設計，藉由研發與改裝，讓它持續維持最佳功能與永續海運形象。

「和平」輪可預期，隨著她攜帶著和平善意與實質元素，持續在兩岸間穿梭，不久將可編織出一幅充滿和平光景的畫作。（作者為國立海洋大學名譽教授）