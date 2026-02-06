海鯤號雨中第4次潛航！軍事專家：估6月順利交艦

記者陳俞安、謝文彥／高雄報導

高雄今（6）日下雨，不影響海鯤號進行第四次海上測試，軍事專家分析，能夠密集安排測試，代表先前各項測試狀況穩定，而測試期間，有釣友在海域目擊海鯤號，雖然被勸離，但仍替國軍加油打氣！

國造潛艦海鯤號第四度潛航測試。

早上9點多，國造潛艦海鯤號再度出現在高雄港第二碼頭，船上站著隨船人員，緩緩開向外海。海鯤號周五第四度出海，進行潛航測試，軍事專家認為，能順利再度出航，表示測試結果相當順利。

軍事觀察家紀東昀：「從上禮拜開始進行的潛航測試，我們就可以發現，在每一次的潛航測試之後，它所需要的調校時間，其實縮短非常的多，顯然之前的浮航測試非常的徹底。」

海鯤號仍在100公尺內的潛水域潛航，測試在每一個深度，跟不同的速度下的變化，不過一早天公不作美，下起小雨，會不會對測試有影響呢？

外界可望能夠順利在6月交艦。

軍事觀察家紀東昀：「有影響的，其實是伴隨它的這些，其他的像這個海巡跟海軍的艦艇，（海鯤號）也可以驗證這個，在稍微惡劣一點的海象之下的操作能力。」

海鯤號近期頻繁測試，也出現有趣插曲，有釣友出海海釣時，意外目擊海鯤號執行任務，雖然被軍艦勸離，但他不但不介意， 反而相當開心替國軍加油，隨著農曆新年接近，外界推測潛水測試，可望在年前告一段落，就盼能夠順利在6月交艦。

