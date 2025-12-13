海鯤號頻被爆料、唱衰 台船：為保密及加緊完成測試將不再逐一回應

國造潛艦海鯤號頻被爆料、唱衰，台船決定今後不再逐一回應媒體。（本報資料照片）

國造潛艦海鯤號頻被爆料、唱衰，負責承造的台船公司不堪其擾，今（13）日發聲明強調，測試過程中，團隊積極解決問題，逐步強化與改善缺失，迄今並無任何工程技術瓶頸與困難，呼籲媒體善盡報導責任，今後相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

台船指出，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

台船強調，承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。本公司同仁亦從中學習，獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

不過，近日台船頻被爆料海鯤號測試出包、有狀況，台船則說明，現階段為了保密及加緊完成各種測試，相關媒體對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應。

台船強調，潛艦專案團隊將持續戮力專注於完成「海鯤軍艦」的測試、缺改，在安全無虞的前提下，盡快完工交艦，不負國人所望。

