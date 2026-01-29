海鯤號首度潛航測試 台船：整體進度未落後

緩緩從高雄港朝外海方向前進，台船證實，國造潛艦海鯤號29日將首度潛航測試。

海鯤號首次潛航測試 預計下潛50公尺

高喊加油，軍事迷還拉紅布條要幫海鯤號加油打氣，還有民眾特地從台南來見證。

台南市民陳小姐表示，「一早就從台南出發過來這邊，想要見識一下我們國造的潛艦到底長怎麼樣子。」

根據規劃，海鯤號這次會測試潛望鏡，下潛深度將來到50公尺。專家分析，水密跟外殼承受海水壓力的情況會是觀察重點。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，「各個艙門的水密，然後那個鋼板能不能承受相關的壓力，其實都要經過不斷的調校，因為這個調校不是用人眼來看，一定用科學儀器去檢查。」

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀認為，「今天的測試假如順利完成的話，就要進行深海測試，深海測試就會到小琉球以南的海域，來進行更深的一個海域測試。」

由於先前海鯤號在測試時曾發生液壓系統有狀況等問題，國民黨立委馬文君關注相關問題是否都已經改善？因為事關測試人員安全。

國民黨立委馬文君表示，「如果說有一些裝備都還沒有到位的時候，勉強去做不管是浮航或潛航，其實都還是會造成很大的安全疑慮。」

民進黨立委沈伯洋認為，「延宕歸延宕，但至少現在已經開始相關的測試，我覺得這個是一件振奮人心的事情。」

至於海鯤號自2020年11月24日開工至今大約5年2個月，首度進行潛航測試。針對被質疑工期偏長。台船回應，無論在建造期程或經費上，海鯤號跟其他國家新造潛艦相比經費並沒有偏高，工期甚至屬於偏快水準，強調整體進度並沒有落後。