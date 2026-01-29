海鯤號首度潛航測試「呼吸管深度」 專家：水下計程儀、聲納、動力為關鍵項目

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供



潛艦國造計畫（IDS）首艘原型艦海鯤號，今天（1/29）上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀表示這次測試應是達到「潛望鏡」的深度，伸出呼吸管與潛望鏡，下潛約十幾到20公尺左右，驗證「聲納」、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。紀東昀也指出，經過前天（1/26）的前置海上測試，可以看出海鯤號的控制靈活度精進許多，顯示台船為海鯤號裝載的整合式載台系統、動力系統、控制系統整合非常的成功，一切就緒後，也才有今天的潛航測試。

廣告 廣告

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供

台船公司昨天（1/28）是在官網發布「潛艦國造科普」新內容時，以「彩蛋」方式在科普文當中，正式預告了首艘原型艦海鯤潛艦（海鯤軍艦）今天（1/29）將出海執行潛航測試，使得不少軍事迷都相當興奮，今天一大早7點多就距離在高雄港第二港口的港邊圍觀，並且有人製作布條，為海軍、台船與海鯤潛艦以及海軍潛艦部隊256戰隊加油。

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供

海鯤潛艦今天是第7度出海測試，先前海鯤潛艦6次出海測試的時間都大約在早上8點多，但今天海鯤潛艦出海時間卻是延後到上午11點多、才緩緩駛出高雄港，久候的軍事迷們舉著布條與國旗，跟隨著海鯤號與伴隨的艦艇一同向出海口奔跑，高喊加油，期待海鯤潛艦早日完成測試，情緒顯得相當高昂。

軍事專家紀東昀接受訪問時指出，海鯤潛艦今天（1/29）的潛航測試裡面，只是先要達成潛望鏡的深度，就是10幾公尺到20公尺左右的深度，伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納還有動力系統，還有「水下計程儀」的測試。

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供

紀東昀解釋海鯤號今天首度潛航測試的三大關鍵項目，在「水下計程儀」的部分是計算潛艦在水下航行路徑和速度；聲納系統則是偵測水下地形、障礙物以及水下目標的距離、深度、速度與航向。而動力方面，則是涵蓋控制能力、電力等相關的動力系統。完成淺水潛航後，接下來會再逐步推進深度。

紀東昀也強調，海鯤號可能隨著深度的增加，潛艦上相關的每一個功能都要再重新再測一次。

軍事迷2026.1.29手持國旗、製作布條祝福出海測試的國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）潛航測試順利，也為台船、海軍、潛艦部隊256戰隊加油打氣。諸葛風雲提供

軍事觀察家紀東昀表示，在上次（1/26）的出海測試可以看到，海鯤號的控制靈活度精進許多，顯見台船的整合式載台系統、動力系統、控制系統整合非常的成功，也看到成效，這一切就緒後，才有今天進行淺水域的潛航測試，驗證各項目。

2026.1.29就有軍事迷集合在高雄港二港口旁，手持國旗、製作布條祝福出海測試的國造潛艦原型艦海鯤號（舷號711）潛航測試順利，也為台船、海軍、潛艦部隊256戰隊加油打氣。諸葛風雲提供

紀東昀指出，台船在上週的新聞稿暗示，對比國外原型艦測試長達一年以上，海鯤號從2023年9月命名到各項測試，時程上和各國一致。在同一篇新聞稿也提到，潛艦進行潛航測試時，台船和海軍高層會登艦出海參與測試，增強對造艦品質的信心。

更多太報報導

海鯤號1/29下潛！ 台船官網「科普」藏彩蛋證實潛航測試在即

海鯤號6次海試「還未下潛」 台船：執行潛航前置海上測試、安全評估

強調確保海鯤號潛航測試安全 台船：四大步驟合格才能出海