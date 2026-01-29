海鯤號首度潛航 軍事迷揮舞國旗喊「海軍加油」

國造潛艦海鯤號今（29）日進行首次潛航測試，預計將下潛50公尺，未來將逐步加深至100公尺以上。台船公司要力拚今年6月底前交艦，上午不少軍事迷到港邊見證歷史性的一刻，揮舞國旗幫海軍加油。

海鯤號進行第7次海測 預計下潛至50公尺

海鯤號今進行首次潛航測試，進行淺水域潛航測試，預計下潛50公尺，隨著深度變化測試聲納、動力系統、水下計程儀等功能設備。

軍事專家表示，這回是淺水域潛航測試，接下來會隨著深度從一百、兩百公尺，測試水密艙、壓力殼的表現，並從高雄港移到外海。

廣告 廣告

一大早不少軍事迷到場觀看，還舉起自製紅布條、揮舞國旗，要替海鯤號加油。有民眾特地從彰化過來，早上7點多就到高雄港，首次親眼看到海鯤號。

軍事迷到場加油。圖／台視新聞

至今才「淺水域」測試 台船：時程甚至偏快

但大家最關注的，是台船原本預計去年11月就要交艦，如今才進行淺水域潛航測試，讓外界質疑進度落後。台船則強調，和其他國家的新造潛艦相比，海鯤軍艦工期沒有比較久，甚至偏快。

而軍事專家紀東昀指出，台船在上禮拜的新聞稿中就有暗示，國外的造船廠原型艦，除了測試時間會長達1年以上，海鯤艦在時程上是跟各國一樣的，造船廠的高層或是海軍的高層也可能會一起出海，加強大家對於潛艦造艦品質的信心。

潛艦國造海鯤艦首度潛航測試。圖／台視新聞

高雄／陳淳禎、簡宏修 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

「海鯤軍艦」何時能能下潛？ 台船曝滿足1條件就安排淺水潛航

海鯤艦遭爆下水船身側傾20多度 台船發聲斥不實資訊

海鯤號「沒錨出海」被疑趕進度！ 顧立雄駁斥：無政治考量