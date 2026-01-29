海鯤號首度潛航 重大邁進軍事迷揮布條喊加油

台北市 / 綜合報導

國造潛艦海鯤號邁出重大進展，今(29)日進行首度潛航測試，驗證聲納功能、動力系統及水下計程儀等三項核心測試項目在水下環境的性能，這歷史性的一刻，吸引許多軍事迷在岸際揮舞旗幟、拉起布條替國軍加油，而這關鍵一步，也代表距離交艦更加推進。

軍事迷說：「海軍加油。」國造潛艦海鯤號，緩緩駛出高雄港，29號進行首度潛航測試，為了親眼見證歷史性的一刻，岸際吸引軍事迷，拉起紅布條替國軍加油。

軍事迷說：「加油，加油，加油，加油。」前來搶拍揮舞旗幟，國造潛艦關鍵一步，許多人都在關注，軍事迷說：「歷史性的一刻，終於有一個，因為潛艦對台灣很重要，對於台灣的防禦非常重要，不對稱戰力的一種，難得有機會可以來看到出海，所以就衝一波這樣。」

海鯤號去年6月到11月，完成五次海測，今年1月26日進行第六次，潛航前置海上測試一切OK後，29日首度潛航，驗證三大核心項目的，水下環境的性能。

軍事專家紀東昀說：「今(29)日的潛航測試裡面，它只是先要達成潛望鏡的深度，就是10幾公尺到20公尺左右的這個深度，伸出潛望鏡跟呼吸管，來進行包括聲納還有動力系統，還有水下計程儀的這一部分的測試。」三大關鍵項目，包含計算水下航行路徑和速度的水下計程儀，聲納系統，以及涵蓋控制能力、電力等等的動力系統，完成淺水潛航後，接下來會再逐步推進深度。

軍事專家紀東昀說：「可能隨著深度的增加，他們的每一個功能都要再重新再測一次。」海鯤號首度正式測試，潛艦在水面下的功能，距離交艦又更進一步，重大進展也讓軍事迷相當興奮。

