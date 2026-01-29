海鯤號首度PD潛航測試 宣告「下得去上得來」 未來移師「甲1區」挑戰極限

國造潛艦海鯤號19日首度進行淺水潛航測試，宣告「下得去上得來」。（圖片來源／台船）

國造潛艦海鯤號今（29）日上午10出港，首度進行淺水潛航測試，據了解，台船在先前測試時，曾租用大型浮塢「托住」海鯤號，讓海水淹過主體頂部邊界，至於這次是否比照，目前尚無最新訊息。

據透露，海鯤號上次測試時，曾租用大型浮塢，先在底下「托住」後，再降低浮塢高度，讓海水淹過潛艦頂部邊界。

此一測試方式的重點，在於確保「水密邊界」與船體能承受深度壓力，知情人士並未說明當時「下沈」深度，但強調這是以「最高安全規格」來設計。業界人士則稱，這是其他國家測試時，通用的安全測試方式。

廣告 廣告

特別是在第6次海測時，台船仍發現一些「新的問題」，已將測試結果，納入「潛航安全評估」。

曾以大型浮塢托住「泡水」，首度下潛有展示意味

前海軍上校、潛艦專家王志鵬解釋，海鯤號是在做「潛望深度」（PD，Periscope Depth）的淺水測試。

PD測試： 通常在水下8至15公尺之間，指潛艦潛望鏡或通氣管頂部，高出水面約0.5 至1公尺的深度，是檢查系統運作、呼吸管，以及水密性的重要階段。 此階段需要封閉潛艦所有與外界聯通通道，承受一定的海水壓力，以確保船體水密性、平衡性及相關系統功能。

專家王志鵬呼籲，不要心急，最怕就是求快，跳過正常SOP，就會很容易會出問題。圖為各國建造期程。（圖片來源／台船）

王志鵬指出，海鯤號首度下潛，主要是展示、宣告：「可以下潛和上浮」，後續會從20、30、40、50公尺深度，逐步測試。

淺水試俥達陣估再半年，將至小琉球深潛300公尺

「這個階段，最後會達到水下100公尺的淺水試俥。」王志鵬稱，這些會在左營外海進行，預估順利的話，從現在起算，大概還要再半年左右。

至於進入「深水試俥」階段，則會在小琉球附近 的「甲1區」進行，深度須要再下潛至200公尺，正常的話，最後會下探至柴電潛艦安全限制區的300公尺深度。

王志鵬強調，大家都期待造艦順利，但台灣因缺乏經驗，建造速度會比較慢，一定要好好做、慢慢做，不要心急，最怕就是求快，跳過正常SOP，就會很容易會出問題。

海鯤號自去年6月17日直至11月28日，共完成5次海測，期間傳出無錨測試、十字舵失效、抓漏無解等問題，經全力校正後，才於今年1月26日進行第6次測試。

海軍高階退將指出，潛艦建造風險極大，目前依據公開訊息，主機、機電系統還有一些問題待後續克服。

(原始連結)





更多信傳媒報導

黃仁勳抵台先拜訪張忠謀再舉行兆元宴 評論台美關稅協議是「極佳的結果」

館長直播那麼多人看要繳營業稅嗎？ 會計師解讀網紅稅要怎麼繳

罕病「囊性纖維化」被低估》全台通報僅18例...北榮推估實際患者恐達數十至上百人

