海鯤號首次下潛 台船：順利完成「淺水潛航測試」

潛艦國造（IDS）計畫首艘原型艦海鯤號，2026.1.29上午11時許駛出高雄港執行首度「潛航測試」，軍事專家紀東昀指出，今天下潛十幾至20公尺的呼吸管深度，驗證聲納、動力系統與水下計程儀等三大關鍵項目。諸葛風雲提供



眾所矚目的國造潛艦首艘原艦「海鯤號」，今天（1月29日）晚間7時許返回高雄港，台船公司稍早發出新聞稿證實該公司承造「海鯤軍艦」今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目，後續也將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試。

國造潛艦（IDS）首艘原型艦海鯤號2025.11.28第5度出海進行浮航測試。台船提供

台灣國際造船股份有限公司（以下簡稱台船公司，股號：2208）晚間發布新聞稿表示，該公司承造「海鯤軍艦」今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。

台船指出，潛艦是具備嚇阻能力的關鍵戰力，受限於國際環境及中共打壓因素，國造潛艦自始至今，遭遇各種困難與挑戰，造艦團隊秉持面對問題，解決問題的態度，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船強調，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。

