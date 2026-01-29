海鯤號首次潛航測試 預計下潛50公尺

台灣首艘國造原型潛艦「海鯤號」在26日順利執行淺水潛航前置海上測試，完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等3項測試後，29日上午正式進行首次潛航測試，預計下潛50公尺，未來將逐步加深至100公尺以上。

海鯤號是從2017年3月21日啟動設計，隨後於2020年11月開工、隔年11月安放龍骨、2023年9月舉行命名典禮。去（2025）年6月14日進行首次浮航測試，至今已進行6次海測。

就在海鯤號首度潛航測試前夕，台船也於28日整理近年各國潛艦製造期程，強調海鯤號4年多的工期與各國相比不僅未較長，甚至屬於偏快。

台船指出，如自行研製新一級原型艦的法國、德國等國，因包含新技術與新系統應用，從安放龍骨至交艦通常約需到6至10年；而擁有成熟柴電潛艦製造技術的德國、瑞典、日本等國，才有可能在成熟產線或改良型時將時間縮短到4年。

至於類似台灣這樣無潛艦製造經驗，由本土全新設計製造的，台船以澳洲Collins級潛艦為例，全艦由瑞典技轉、全新設計到澳洲建造，整體約耗時6年半。而海鯤號的製作模式是由不同先進國家工程師混合組隊指導的全新設計，比Collins級的直接指導模式更為困難。

而經費方面，雖然潛艦國造計畫（IDS）的整體經費為500億元，但當中還包含魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費，並非單艦造價；「海鯤號」的單艦契約金額則包括人力款12.8億、物料款248.4億與台船建造費用117.8億，合計共379億元。

台船指出，由於海鯤號許多航行裝備與戰鬥系統（即紅區裝備）無法自製，需向先進國家購買，但在中共打壓下，不少國家對台灣設下出口管制，導致裝備價格無法壓低。

台船強調，若要降低未來潛艦製造成本，除需精進設計、提高生產效率、優化工序、減少錯誤外，也要盡可能將裝備與零件國產化，並擴大紅區裝備商源，才易選擇價格便宜、品質良好的裝備廠家。

